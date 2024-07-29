واشنطن بوست: الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات مميتة في سجون الاحتلال

القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن أطباء وشهود عيان قولهم، اليوم الاثنين، إن الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات مميتة في السجون "الإسرائيلية".

كما نقلت عنهم قولهم إن أسيرًا فلسطينيا استشهد في السجن بسبب تمزق في الطحال وكسر في الأضلاع بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل حراس السجن.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن أسرى فلسطينيين آخرين توفوا بسبب إهمال سلطات السجون "الإسرائيلية".

وكان محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة كشف في وقت سابق عن حقائق مروعة بشأن ما تعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال، ونقل شهادات عن حالات تعذيب وحشي وتجويع واغتصاب وعقوبات جماعية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أدى مئات الأسرى بإفادات مروعة حول ظروف اعتقالهم في سجون الاحتلال وأساليب التحقيق المروعة التي تعرضوا لها داخل سجون الاحتلال.