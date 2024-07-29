سجالٌ حاد بين أردوغان ووزير خارجية الاحتلال وأنقرة تُعلّق: تذكّروا نهاية هتلر!

أنقرة/ فلسطين أون لاين

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الأوساط الصهيونية العالمية، وخاصة "إسرائيل"، التي تريد قمع صوت الحق تشعر بقلق بالغ.

وقال فيدان في تدوينة له عبر منصة "إكس"، إن "الرئيس رجب طيب أردوغان أصبح صوت الضمير الإنساني".

ولفت إلى أن التاريخ انتهى بنفس الطريقة بالنسبة لكل مرتكبي الإبادة الجماعية ومناصريهم.

وعلّقت وزارة الخارجية التركية على هجوم وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس على الرئيس رجب طيب أردوغان في أعقاب تلويح الأخير بالتدخل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردًا على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت الوزارة التركية في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، على أن الإنسانية ستقف مع الفلسطينيين.

وأشارت إلى مشيرة إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" لن يستطيع تدمير الفلسطينيين.

وأضافت، "كما كانت نهاية مرتكب الإبادة الجماعية هتلر، كذلك ستكون نهاية نتنياهو الذي ارتكب الإبادة الجماعية".

وتابعت، "كما تمت محاسبة النازيين الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية، فإن أولئك الذين حاولوا تدمير الفلسطينيين سيحاسبون أيضا".

تأتي تلك التصريحات عقب كلمة ألقاها الرئيس التركي في ولاية ريزا، قال فيها، إن بلاده يمكن أن تتدخل عسكريًا في "إسرائيل" على غرار تدخلها في إقليم قره باغ الأذربيجاني وليبيا.

وقال أردوغان: "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن "إسرائيل" من فعل هذه الأشياء السخيفة لفلسطين، مثلما دخلنا قره باغ ومثلما دخلنا ليبيا، فقد نفعل أشياء مماثلة لهؤلاء "إٍسرائيل".

وأكد أن النقطة التي وصلت إليها تركيا في الصناعات الدفاعية لا ينبغي أن تخدع أحدًا.

ولفت إلى أنه لا يوجد سبب يمنع تركيا من التدخل في "إسرائيل".

وعقب تلك التصريحات، هاجم وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، الرئيس التركي، قائلًا في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة "إسرائيل".

وأضاف مرفقا صورة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وأردوغان: "فقط دعه يتذكر (الرئيس التركي) ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

ويُذكر أن تركيا قدمت شكوى ضد "إسرائيل" إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مع جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.

