فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مؤسسات الأسرى: ارتفاع عدد معتقلي الضّفة والقدس إلى 9855 منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يواصل سياسة تعطيش سكان غزة

بفعل صواريخ وجرائم الاحتلال.. الأمراض الجلدية تنهش أجساد أطفال غزة

واشنطن بوست: الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات مميتة في سجون الاحتلال

آخر التّطورات.. حرب الإبادة الجماعية على غزة تدخل يومها الـ 297

سجالٌ حاد بين أردوغان ووزير خارجية الاحتلال وأنقرة تُعلّق: تذكّروا نهاية هتلر!

الشيخ رائد صلاح: الموقف العربي والإسلامي من حرب غزة صادم لكل عاقل ولا عُذر له

لأول مرة في فلسطين.. نتائج الثّانوية العامة بلا قطاع غزة

خبير عسكري: الاحتلال لم يستطعْ التّعافي من حالة الإنهاك في حربه على غزة وهذه الأدلة

الأمم المتحدة: 9% من سكان غزة أُجْبروا على النّزوح خلال الأسبوع الماضي

هنية: ليكن "الثالث من أغسطس" يومًا وطنياً عالميًا لنصرة غزة والأسرى

29 يوليو 2024 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، أحرار العالم لإعلان يوم الثالث من آب/ أغسطس يوماً وطنياً عالمياً لنصرة غزَّة والأسرى وحراكاً متواصلاً حتى تتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد أسرانا وشعبنا الفلسطيني.

وقال هنية في تصريحٍ صحافي، "ندعو للمشاركة الفاعلة والحاشدة في هذا اليوم الوطني والعالمي دفاعاً عن أسرانا وأهلنا في قطاع غزَّة، وفضحاً لجرائم الاحتلال الوحشية ضدّهم، ونصرة لحقوقهم وقضيتهم العادلة".

وأضاف، " أمام استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني النازي ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة للشهر العاشر على التوالي، والارتفاع غير المسبوق بأعداد الأسرى الشهداء داخل سجون الاحتلال ومراكز اعتقاله، والتعتيم المُمنهج الذي يمارسه هذا العدو الغاشم حول حقيقة أوضاع أسرانا في (غوانتنامو إسرائيل)، مع تصعيد الاحتلال المجرم لكل أشكال الانتقام والتعذيب النفسي والجسدي، والقتل البطيء، والحرمان من العلاج والغذاء والدواء، ومن أبسط الحقوق الإنسانية، والإعدامات الميدانية للمختطفين من قطاع غزَّة في معسكرات الاعتقال".

وتابع، "وفي ظل الصمت والعجز الدولي في وقف هذه الحرب العدوانية ضد شعبنا وأسرانا، والانحياز والدعم والشراكة الكاملة للإدارة الأمريكية في هذا العدوان، وفشل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، في تحمّل مسؤولياتهم في تقديم الدعم والإسناد ونصرة شعبنا في قطاع غزَّة وأسرانا في سجون العدو الصهيوني".

وأكد هنية على أهمية إعلان يوم الثالث من آب/ أغسطس القادم، يوماً وطنياً وعالمياً نصرة لغزَّة والأسرى، مشددًا على ضرورة المشاركة الشعبية الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية الفاعلة فيه، وعلى ديمومة كل أشكال التظاهر والمسيرات واستمرارها بعد الثالث من آب، حتى إجبار الاحتلال الصهيوني على وقف عدوانه وجرائمه، ضد شعبنا في قطاع غزة وضد أسرانا الأبطال في سجون ومعسكرات الاعتقال النازية. 

وأوضح هنية أن غزة تتطلّع لأن يكون يوم الثالث من آب/ أغسطس يوماً محورياً ومشهوداً وفاعلاً في كل ربوع فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وفي عالمنا العربي والإسلامي، ولدى كل الأحرار في العالم، من أجل نصرة أهلنا في قطاع غزَّة وأسرانا الأحرار في سجون الاحتلال. 

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #يوم وطني #طوفان الأقصى #التضامن مع غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة