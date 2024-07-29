الجزائري مسعود دريس يرفض مواجهة لاعب "إسرائيلي" في أولمبياد باريس

في موقف لقي ترحيباً واسعاً من الجماهير الرياضية العربية، رفض بطل الجودو الجزائري مسعود دريس خوض مواجهة ضد لاعب "إسرائيلي" في دور الـ32 من منافسات وزن 73 كيلوغرام في أولمبياد باريس.

وفضّل دريس الخروج مبكراً من أولمبياد باريس على اللعب أمام ممثل للكيان الصهيوني في المحفل الرياضي الشهير، وذلك تعبيراً عن التضامن مع فلسطين.

وسار دريس على خطى مواطنه لاعب الجودو أيضا فتحي نورين الذي انسحب من أولمبياد طوكيو قبل 3 أعوام، بسبب إمكانية مواجهة لاعب صهيوني.

وكان مقررًا أن يتواجه نورين مع السوداني محمد عبد الرسول في مباراته الأولى، مع احتمالية أن يلتقي بعدها لاعب "إسرائيلي".

وقبل مباراته بـ4 أيام مع عبد الرسول، أعلن نورين انسحابه من الألعاب لأن "القضية الفلسطينية أكبر من هذه الأمور وهذا قرار لا رجعة فيه".

وعبّر الرياضي الجزائري عن "فخره" بعد قرار انسحابه من أولمبياد طوكيو تجنبا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وكانت المرة الثانية التي يقدم فيها نورين على خطوة مماثلة، بعد بطولة العالم للجودو عام 2019 في طوكيو أيضا، حينما كان سيواجه اللاعب "الإسرائيلي" نفسه.