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"تخللها مواجهات".. الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية

29 يوليو 2024 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات.

في بيت لحم، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، تخللها مداهمات لعدد من المنازل واعتداءات على المواطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي تجاه الشبان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الشبان من مخيمي الدهيشة والدوحة جنوبًا. أجرت معهم تحقيقًا ميدانيًا.

وعرف من بين المعتقلين كل من: مراد موسى أحمد الخمور (27 عامًا)، ومعتز محمد مصطفى شريعة (32 عامًا)، والفتى أيسر مجدي محمد الزغاري (17 عامًا)، من مخيم الدهيشة جنوبا، ومحمد نادي أبو عكر (43 عامًا)، وبسام خليل فرارجة (58 عامًا)، ووائل محمد فرارجة (54 عامًا)، ومعاذ نعيم محمد المصري (30 عامًا).

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في بلدة جماعين جنوب المدينة، واعتقلت الشيخ جهاد شحادة، ونجله داود.

واقتحم الجنود قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهموا منازل المواطنين، وانسحبوا منها دون الإبلاغ عن اعتقالات، وفقًا لمصادر محلية.

في القدس المحتلة،  اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت الأسير المحرر حسن زيادة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء شحرور من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

 

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