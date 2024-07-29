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آخر التّطورات.. حرب الإبادة الجماعية على غزة تدخل يومها الـ 297

29 يوليو 2024 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 297 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مُرتكبًا أفظع المجازر وأبشع المذابح ضدّ المدنيين ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق مختلفة في قطاع غزة.

في خان يونس، أطلقت طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية المسيرة تطلق النار في محيط منطقة الشيخ ناصر والتحلية، بالتزامن مع شن غارات  عنيفة على عدة مناطق في خان يونس.

في مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال، منزلاً لعائلة "دلول" في محيط مسجد بلال بحي الزيتون، وآخر في محيط  شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن 3 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين، جراء استهداف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة "الجعل" في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل مدينة غزة، بينما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق جنوب حي الصبرة.

في المحافظة الوسطى، قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلًا شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا بالقرب من المسجد الكبير وسط مخيم البريج، بينما شنت غارة على أرض زراعية في محيط المطاحن جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، عدة مناطق شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجازر غزة #القصف على خان يونس

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