حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى 39324 شهيدًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و241 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39324 شهيدًا و90830 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على ما أفاد بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأحد، يومها الـ296، حيث كثف الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة في القطاع، وذلك بعد يوم من مجازر استهدفت مراكز الإيواء للنازحين على وجه الخصوص.

وواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في القطاع، في الوقت الذي تتواصل موجات نزوح في شتى أنحاء القطاع، وتتركز موجة النزوح الحالية في مدينة خانيونس، في ظل تجدد حملة القصف عليها ضمن عملية برية جديدة.