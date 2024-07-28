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نشطاء يطلقون موقعًا الكترونيًا بعنوان "مجازر إسرائيل" لفضح جرائم الاحتلال

28 يوليو 2024 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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نشطاء يطلقون موقعًا الكترونيًا بعنوان "مجازر إسرائيل" لفضح جرائم الاحتلال
غزة/ فلسطين أون لاين

أطلق نشطاء عبر الشبكة العنكبوتية موقعا يعرض مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، عبر فيديوهات وصور وتصريحات صحفية، ومواد إعلامية.

ويهدف الموقع الإلكتروني (israel-massacres.com) إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى عمل دولي لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاف حرب الإبادة بشكل فوري.

ويعرض الموقع تصريحات القيادة العسكرية والمسؤولين الإسرائيليين التي شكلت الانطلاقة لهذه الإبادة الجماعية التي مارسها جيش الاحتلال بحق الأبرياء في قطاع غزة، وما يمارسه المستعمرون المتطرفون في الضفة الغربية بحماية الجيش من اعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية.

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#غزة #الاحتلال #حرب الإبادة

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