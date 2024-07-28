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سلسلة غارات "إسرائيلية" على عدة بلدات في لبنان

28 يوليو 2024 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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بيروت- فلسطين اون لاين:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية، سلسلة غارات على عدة بلدات في لبنان.

واستهدفت طائرات الاحتلال بلدات طير حرفا، والعباسية، وبرج الشمالي، والخيام، وطير دبا، وطورا في جنوب لبنان، كما شنت غارات على أطراف بلدتي طاريا وشمسطار في البقاع تزامناً مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي في الأجواء اللبنانية.

في هذه الأثناء، توعّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت حزب الله اللبناني، وقال تعليقا على سقوط قذيفة في مجدل شمس إن "حزب الله هو المسؤول وسيدفع الثمن".

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة أن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

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#حزب الله #لبنان #الاحتلال

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