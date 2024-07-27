فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بـ "لغة الأرقام".. الإعلام الحكومي بغزة ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية"

الأونروا: 200 من موظفينا قتلوا جرّاء الحرب المستمرة على غزة

تقارير عبرية: نتنياهو يُفكر في إزاحة غالانت.. وهذا هو المُرشح الجديد لتولي وزارة حرب الاحتلال

"بنحلي بمثلثاتنا".. القسام تبث مشاهد "ملحميَّة" لاستهداف آليات وجنود الاحتلال بتل الهوى (شاهد)

"حدث أمني خطير".. 11 قتيلًا في انفجار مسيّرة في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل

مسؤول بمجمع ناصر لـ "فلسطين أون لاين": سوء التغذية بقطاع غزة يؤثر على عينات دم المتبرعين

من سكرتير لنتنياهو إلى قائد منطقة "الضفة" في جيش الاحتلال.. من هو آفي البلوط ؟

شهيدان بينهم مقاوم بقصف مسيّرات الاحتلال ورصاصه مخيم بلاطة

"أحسنوا معاملتي وأحضروا لي البيتزا".. أسيرة "إسرائيلية" تتحدث عن ظروف اعتقالها في غزة

الأورومتوسطي: "إسرائيل" تصر على "الإبادة الجماعية" والتهجير القسري بغزة

بـ "لغة الأرقام".. الإعلام الحكومي بغزة ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية"

27 يوليو 2024 . الساعة 21:19 بتوقيت القدس
...
55522.webp
غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم السبت، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (295) – السبت 27 يوليو 2024م:

◻️ (295) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (3,443) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال. 
◻️ (49,258) شهيداً ومفقوداً.
◻️ (10,000) مفقودٍ.
◻️ (39,258) شهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (16,251) شهيداً من الأطفال. 
◻️ (35) استشهدوا نتيجة المجاعة.
◻️ (10,921) شهيدة من النساء.
◻️ (885) شهيداً من الطواقم الطبية.
◻️ (79) شهيداً من الدفاع المدني.
◻️ (163) شهيداً من الصحفيين.
◻️ (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.
◻️ (520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.
◻️ (90,589) جريحاً ومُصاباً.
◻️ (70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.
◻️ (168) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".
◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.
◻️ (3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
◻️ (12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
◻️ (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.
◻️ (1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.
◻️ (71,338) حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.
◻️ (5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (198) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (117) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (332) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (107) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.
◻️ (610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
◻️ (200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.
◻️ (81,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.
◻️ (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (68) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
◻️ (131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
◻️ (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
◻️ (3,030) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
◻️ (34) منشأة وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال.
◻️ (700) بئر مياه دمرها الاحتلال وأخرجها عن الخدمة.
◻️ (33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.

تويتر تويتر
#حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة