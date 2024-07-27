شهيدان بينهم مقاوم بقصف مسيّرات الاحتلال ورصاصه مخيم بلاطة

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد شابان وأصيب 13 مواطنا آخرين، اليوم السبت، نتيجة استهدافهم بقصف من مسيّرات الاحتلال ورصاصه في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الفتى لؤي محمد مشة (17 عاما) والشاب علي بسام حشاش (24 عاما)، وأصيب 28 شخصا بينهم ثلاثة وصفت جروحهم بالخطيرة جراء قصف الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس؛ اليوم السبت.

وأورد الهلال الأحمر، أن اقتحام قوات الاحتلال والقصف في مخيم بلاطة أسفر عن شهيد و13 إصابة بينها 3 إصابات خطيرة، وإحدى الإصابات الخطيرة لمسعف متطوع من متطوعي الجمعية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فتى وتعامل الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي مع 9 إصابات بينها اثنتان خطيرة، جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة.

جاء ذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المخيم، حيث أفيد بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات وتبادل إطلاق نار.

واستهدفت طائرة مُسيّرة إسرائيلية بعد ذلك موقعا في المخيم، وزعمت تقارير إسرائيلية أن القصف استهدف شبانا مسلحين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن القصف أدى إلى وقوع إصابات في صفوف أهالي المخيم، وكذلك تم تسجيل إصابات جراء الاقتحام وإطلاق النار وقنابل الغاز في المخيم.