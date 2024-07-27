الأورومتوسطي: "إسرائيل" تصر على "الإبادة الجماعية" والتهجير القسري بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن التهجير القسري وقتل النازحين جماعيًّا في قطاع غزة يعكس إصرار "إسرائيل" على جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف المرصد، في بيان صحافي، أن عملية التهجير القسري الأخيرة تأتي امتدادًا لأكبر وأوسع عملية تهجير قسري جماعية طالت حتى الآن نحو مليوني إنسان في قطاع غزة غالبيتهم اضطروا للنزوح القسري المتكرر عدة مرات.

وأوضح الأورومتوسطي، بأن جيش الاحتلال يوسع هجومه في المناطق المستهدفة بالإخلاء كامتداد لاجتياحه محافظة رفح منذ 7 مايو/ أيار والمستمر حتى الآن، إلى جانب توغله الثاني في خانيونس منذ يوم الاثنين الماضي.

وأكد، أن الاحتلال يواصل سياسته المنظمة في ارتكاب جرائم القتل الجماعي وإحداث الإصابات والتدمير الواسع للمنازل والمباني والبنى التحتية الحيوية والحرمان من الرعاية الطبية وتدمير أبسط مقومات الحياة والتجويع.

وفي السياق، حذر الأورومتوسطي من تقليص الاحتلال لما يسميها المنطقة الإنسانية في منطقة "المواصي" للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع مع استمرار دفع السكان والنازحين قسرًا للتجمع في هذه المنطقة الجغرافية محدودة المساحة مع تشديد الحصار عليها واستمرار استهدافها بشكل مباشر ومتعمد.

وقال، بالتزامن مع ذلك تستمر القوات الإسرائيلية في قصف المنازل ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها من النازحين وترتكب جرائم قتل جماعي فيها.

ووثق المرصد الحقوقي، استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًّا وإصابة 100 آخرين بقصف نفذته الطائرات الإسرائيلية بعد ظهر السبت استهدف مدرسة "خديجة" التي تؤوي آلاف النازحين في دير البلح وهي ضمن المنطقة التي تدفع "إسرائيل" السكان للنزوح إليها.

وشدد على، أن استمرار الجرائم ضد المدنيين بالقتل وارتكاب المجازر الجماعية والتجويع والتهجير القسري وتدمير الممتلكات يدلل على أن ما تفعله "إسرائيل" يهدف إلى تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة وإهلاكهم على نحو فعلي وبالطرق المتاحة أمامه كافة.