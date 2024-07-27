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حماس: مجزرة الاحتلال الفاشي في مدرسة السيدة خديجة بدير البلح تؤكد انسلاخه عن كل قيم الإنسانية

27 يوليو 2024 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي في مدرسة السيدة خديجة بدير البلح، التي تضم الآلاف من النازحين، هي جريمة وحشية تؤكد انسلاخ الاحتلال عن كل قيم الإنسانية، وتحدّيه المستمر لكافة قوانين الحروب التي تنص على حماية المدنيين.

واستهدف الاحتلال، ظهر اليوم السبت، ساحة مدرسة السيدة خديجة ونقطة طبية ميدانية فيها بثلاث قنابل ألقتها طائراته الحربية، ما أسفر عن استشهاد العشرات من النازحين والمرضى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت حماس في تصريح صحافي، إلى أن حكومة الاحتلال الإرهابية، تواصل ارتكاب أفظع المجازر بحق المدنيين العزل، بدم بارد ودون أي رادع، وبالغطاء الإجرامي الذي توفّره الإدارة الأمريكية، ودعمها المطلق لحرب الإبادة في قطاع غزة سياسياً وعسكرياً، وتكبيل يد العدالة عن أخذ دورها في محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة الذين تخطّوا كل حدود الفاشية.

ودعت جماهير أمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى الانتفاض والضغط لوقف حرب الإبادة والتجويع والتدمير المستمرة في قطاع غزة.

كما دعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، للخروج عن سياسة الصمت المريع والانتقال لخطوات جادة وفاعلة لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه بحق المدنيين الأبرياء.

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