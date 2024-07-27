الصّحة تناشد المؤسسات الدولية لحماية ما تبقى من مؤسسات صحية بخان يونس

خان يونس- فلسطين أون لاين

ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، جميع المؤسسات الدولية والجهات المعنية التدخل السريع لحماية ما تبقى من مؤسسات صحية.

وقال الوزارة في بيان صحفي إن عدد من مراكز الرعاية الصحية خرجت من الخدمة في بني سهيلا وجورة اللوت ومركز عبسان والقرارة.

وأضاف البيان "لم يعد بالإمكان تشغيل المستشفى الأوروبي رغم الحاجة الماسة لذلك".

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر الأخلاء القسري للمرة الثانية خلال أسبوع، للمنطقة التي زعم أنها "إنسانية وآمنة" في مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق بيان الصحة فإن زيادة اعداد النازحين وتكدسهم دون ماء وبين أماكن تصريف مياه الصرف الصحي والنفايات المتكدسة ودون توفر مواد النظافة الشخصية يجعل الامور مواتية تماما لانتشار فيروس شلل الاطفال وغيره من الامراض التي تنتشر كالنار في الهشيم بين جموع النازحين.

ونبهت الصحة إلى أن توسيع مناطق النزوح الإجباري ينبئ بأن الإخلاء قد يطال محيط مستشفى ناصر وهو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل رغم كل التحديات والمعيقات وأن خروجه عن الخدمة يعني الوصول إلى كارثة صحية محققة.