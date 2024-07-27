الصّحة بغزة: 41 شهيدًا و 103 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي) المستمر لليوم الـ 295 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 41 شهيدًا و 103 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة إحصائية حول مجزرة الاحتلال التي استهدف فيها مدرسة خديجة (نقطة طبية ميدانية) بمنطقة دير البلح قبل قليل، مؤكدًا ارتقاء 30 شهيدًا وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب عدة مجازر في خان يونس منذ صباح اليوم، أسفر عنها ارتقاء 23 شهيدًا وإصابة أكثر من 89 إصابة بينها حالات خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39258 شهيدًا و 90589 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوّهت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.