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الثانية بأسبوع.. الاحتلال يجبر المواطنين على إخلاء جديد جنوب خان يونس

27 يوليو 2024 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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خان يونس- فلسطين أون لاين

أصدر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، أوامر جديدة بالإخلاء القسري للمرة الثانية خلال أسبوع، للمنطقة التي زعم أنها "إنسانية وآمنة" في مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي الخريطة التي نشرها جيش الاحتلال، تظهر وضع إشارة حمراء على نحو 27 حيًا سكنيًا في المنطقة التي سبق وزعم أنها إنسانية.

وطالب جيش الاحتلال السكان الذين بقوا في "الأحياء الجنوبية لخان يونس بالإخلاء الفوري والانتقال مؤقتا إلى المنطقة التي أعاد اعتبارها إنسانية في منطقة المواصي غربًا.

والإثنين الماضي، قلص جيش الاحتلال المنطقة التي زعم أنها إنسانية بإصدار أوامر إخلاء تطالب سكان الأحياء الشرقية لخان يونس بالإخلاء الفوري، سبقها بهجوم جوي ومدفعي وتوغل بري مفاجئ ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.ووفق الأمم المتحدة فإن أكثر من 180 ألف فلسطيني نزحوا هربا من القصف في خان يونس منذ أن بدأ الجيش عملية في المنطقة الاثنين الماضي.

وخلال الأشهر الماضية، طالب جيش الاحتلال المواطنين بترك أماكن إقامتهم والتوجه إلى هذه الأحياء والبلوكات جنوبي القطاع، بزعم أنها إنسانية وآمنة.

وفجر السبت، أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب خيام النازحين في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس.

وتفتقر المنطقة التي يزعم الجيش أنها إنسانية ويجبر المواطنين على التوجه إليها لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، فضلا عن اكتظاظها بالنازحين.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على خان يونس #الإخلاء القسري

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