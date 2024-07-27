المكتب الحكومي: الاحتلال استهدف مستشفىً ميدانيًا داخل مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح

دير البلح/ فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة بقصف مستشفىً ميدانياً في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى، ما أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وإصابة العشرات من النازحين.

وقال المكتب الحكومي في تصريح صحافي، إن "جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة جديدة، ظهر اليوم السبت، من خلال قصفه لمستشفىً ميداني مُقام داخل مدرسة خديجة في دير البلح بالمحافظة الوسطى".

وأضاف، "قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات".

وأشار إلى أن تلك المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" تأتي في ظل إسقاطه للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.

وأدان المكتب الحكومي ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجزرة المروّعة ضد مستشفى ميداني يقدم الخدمة الطبية لعشرات المرضى والجرحى وكلهم من المدنيين.

وحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.