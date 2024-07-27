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"بزعم محاولته دهس جنود".. إصابة شاب مقدسي برصاص الاحتلال في العيساوية

27 يوليو 2024 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

أصيب شاب مقدسي، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر صحفية، إن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة الشاب  أحمد جودة (37 عامًا) بزعم محاولته دهس جنود بالبلدة".

ونُقل الشاب جودة إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو قيد الاعتقال، فيما وُصفت حالته الصحية بـ"الصعبة".

وادعت شرطة الاحتلال في بيانها أن الشاب "جودة" حاول تنفيذ عملية دهس، وأطلقت النار عليه.

وفجر اليوم، اندلعت مواجهات، عقب اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين.

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#الحرب على غزة #اقتحامات في الضفة #طوفان الأقصى

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