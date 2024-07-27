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"مجزرة مروعة ضد النّازحين"

بالفيديو "عشرات الشُّهداء والجرحى".. الاحتلال يستهدف نقطة طبية ومصلى في مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح

27 يوليو 2024 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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دير البلح/ فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، مجزرةً مروعة جرّاء استهدافه مدرسة  تؤوي نازحين غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طيران الاحتلال استهدف  نقطة طبية ومصلى داخل مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين شمال غرب دير البلح.

وقال  المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن أكثر من 24 شهيدا ارتقوا حتى الآن إثر الغارة "الإسرائيلية" على دير البلح.

وأشار المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، إلى أن  أكثر من 60% من الإصابات التي وصلت المستشفى إصابات خطيرة.

وأشار إلى المستشفى يفتقر للأدوية اللازمة لإنقاذ حياة المصابين جراء الغارة، مناشدًا المجتمع الدولي التدخل فورًا لفتح المعابر لإدخال الأدوية للقطاع.

وأوضح المدير الطبي بمستشفى شهداء الأقصى لـ"اتلفزيون العربي"، أن عشرات الشهداء والجرحى منهم أطفال ونساء وصلوا إلى المستشفى جراء استهداف الاحتلال نقطة طبية ومصلى داخل مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف مستشفى ميداني في مدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى".

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن استمرار المجازر ضد المدنيين.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجزرة في دي البلح #مدرسة خديجة

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