البرش: الوضع الصّحي في مستشفيات شمال غزة مرير للغاية

قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الطبيب منير البرش، إن الوضع الصحي في شمالي القطاع مرير للغاية بفعل تواصل حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي.

وأكد البرش أن المنظومة الصحية في شمالي القطاع خسرت الكثير من الكوادر المهنية الرئيسية بفعل حالة النزوح القسري إلى جنوبي القطاع، واقتحام الاحتلال المتكرر للمشافي، واعتقالها عددًا من الكوادر الطبية، واستشهاد آخرين جراء القصف المتعمد.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تحاول تعويض النقص عبر الاستعانة ببعض الوفود الخارجية، ولا سيما في تخصصات دقيقة كجراحة المخ والأعصاب، والتجميل، والمسالك البولية

وأوضح البرش أن ألف كادر صحي فقط موجودون في شمالي القطاع من أصل نحو 12 ألفًا بفعل سياسة النزوح القسري التي فرضها “جيش الاحتلال” وهو ما زاد العبء على المنظومة الطبية بشكل خطير.

ولفت إلى أن المشافي بحاجة ماسة إلى الوقود، والأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، وقطع غيار المولدات الكهربائية التي تعمل منذ أكثر من تسعة أشهر بشكل مستمر، عدا عن ضرورة إعادة الكوادر الطبية إلى أماكن عملها في شمالي القطاع.

وأضاف، أن من أبرز الأجهزة الطبية التي تحتاجها مستشفيات شمالي القطاع جهازي "سي تي سكان" (CT scan)، وMRI (الرنين المغناطيسي) بعد أن دمرتهما قوات الاحتلال، إلى جانب الأدوية التخصصية لأمراض الثلاسيميا والهيموفيليا والروماتويد والسرطان بعديد أشكاله.

وذكر البرش أن المشافي اضطرت إلى إخراج عدد كبير من المرضى، وخاصة الذين أجريت لهم عمليات جراحية مؤخرًا لتتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من الجرحى الجدد.

وأكد وجود أكثر من 25 ألف طلب تحويل للعلاج خارج قطاع غزة لم يحصل سوى خمسة آلاف منهم على الموافقة من الجانب المصري خلال الأشهر الماضية، قبل احتلال القوات الإسرائيلية معابر غزة وإغلاقها منذ أكثر من 80 يومًا.