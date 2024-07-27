الأمم المتحدة: 180 ألف مواطن من خان يونس أُجبروا على النّزوح خلال 4 أيام

قالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال 4 أيام بعد أن بدأ الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانًا بريًا عنيفًا على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن قصف الاحتلال العنيف في خان يونس خلال الأيام الماضية، أدى إلى موجات جديدة من النزوح الداخلي، مشيرًا إلى أن ما يقارب 182 ألف شخص نزحوا من وسط خان يونس وشرقها بين يومي الاثنين والخميس الماضيين، في حين لا يزال مئات آخرون محاصرين في شرق خان يونس.

والثلاثاء الماضي، قالت مسؤولة الاتصالات في "الأونروا"، لويز ووتردج، في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي راديو 4" البريطانية، إن الاحتلال "الإسرائيلي" وضع ما يزيد على 80 بالمئة من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجددًا من مدينة خان يونس".

ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، فإن الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة نزحوا مرة واحدة على الأقل بسبب القتال.