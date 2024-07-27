"سنبيتُ ليلتنا هنا".. عشرات التونسيين ينظّمون "ليلة رباط" أمام سفارة واشنطن

غزة - فلسطين أون لاين

تظاهر عشرات التونسيين، الليلة الماصية، أمام السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس، تضامنًا مع الفلسطينيين وتنديدًا بالحرب "الإسرائيلية" المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.

وحملت الوقفة عنوان "ليلة رباط"، حيث نصب المحتجون خيامًا في الساحة المقابلة لمقر سفارة واشنطن في العاصمة تونس،احتجاجًا على الموقف الأمريكي المساند لـ"إسرائيل" في حربها على غزة.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالدعم الأمريكي، من بينها: "طرد السفير الأمريكي واجب"، و"المقاومة هي الحل.. يا حكام العار والذل"، و"أمريكا صهيونية".

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على "إسرائيل" لوقف حرب الإبادة التي تشنها على غزة، وفتح المعابر كافة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

كما دعا المحتجون إلى وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والإفراج عن جميع المعتقلين.

وأكد المحتجون أنهم "مستعدون لمواصلة الاحتجاج من أجل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل"، ودعما للشعب الفلسطيني المرابط ومقاومته الباسلة، وفضح جرائم إسرائيل وغطائها الأمريكي".