"تخللها اشتباكات مسلّحة".. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات واعتقالات.

في نابلس، أطلق مقاومون وابلًا من الرصاص تجاه حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل واسع في محيط حاجز بيت فوريك وبلدة سالم والمنطقة الشرقية من نابلس، عقب العملية.

في طولكرم، اندلعت اشتباكات مسلّحة عقب اقتحام قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق المدينة، استهدف خلالها المقاومون آليات الاحتلال بعبوات محلية الصنع.

في جنين، نصبت قوات الاحتلال حواجز متنقلة في محيط قريتي زبدة وفحمة وبلدتي عرابة وكفر راعي جنوب جنين.

في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات الليلة الماضية ، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال المدينة، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا بعد أن أطلقت النار عليه وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته لمركبته في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الشاب مؤمن شبانة (19 عامًا).