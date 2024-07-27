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في يومها الـ 295.. قصف متواصل على خان يونس ومجزرة مروعة في المحافظة الوسطى

27 يوليو 2024 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 295 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وسط دعم أمريكي غير محدود، مرتكبًا آلاف المجازر المروعة، ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وفي رصد التطورات الميدانية الأخيرة للقصف الصهيوني، فقد ارتكب الاحتلال عدة مجازر مروعة ضد العائلات الآمنة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في رفح، ارتقى 5 مواطنين وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "المصري" بمنطقة مصبح شمال رفح.

وأُصيبت سيدة برصاص آليات الاحتلال المتمركزة فوق تلة الحشاشين غرب رفح.

في خان يونس، استهدفت قوات الاحتلال منطقة القرارة شمال خان يونس بقصف مدفعي متواصل.

وأطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها تجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين في منطقة قيزان النجار وقيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خانيونس.

كما وصلت إصابة إلى مجمع ناصر الطبي برصاص قوات الاحتلال من منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في شمال المحافظة الوسطى.

ووصل عدد من المصابين إإلى مستشفى العودة إثر استهداف الطيران المروحي لمنزل غربي النصيرات.

وارتكب الاحتلال الليلة الماضية مجزرةً مروعة ضد عائلة "القطشان" في محيط مسجد أبو عبيدة جنوبي مخيم النصيرات، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم 3 أطفال.

واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "عزايزة" غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، شن طيران الاحتلال غارة على منطقة قليبو شرقي أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو خوصة" في شارع الجلاء بغزة.

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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القصف على خان يونس

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