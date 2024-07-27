في يومها الـ 295.. قصف متواصل على خان يونس ومجازر مروعة في المحافظة الوسطى

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 295 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وسط دعم أمريكي غير محدود، مرتكبًا آلاف المجازر المروعة، ومُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39258 شهيدًا و 90589 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد التطورات الميدانية الأخيرة للقصف الصهيوني، فقد ارتكب الاحتلال عدة مجازر مروعة ضد العائلات الآمنة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في رفح، ارتقى 5 مواطنين وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "المصري" بمنطقة مصبح شمال رفح.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منطقة الشاكوش شمالي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأُصيبت سيدة برصاص آليات الاحتلال المتمركزة فوق تلة الحشاشين غرب رفح.

في خان يونس، أُصيب 7 مواطنين في كف ميراج الغربي في مدينة خانيونس جراء قصفها من قبل جيش الاحتلال.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال المقبرة القديمة وسط خانيونس.

وارتقى شهيدان أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال، دراجة نارية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

واستهدفت قوات الاحتلال منطقة القرارة شمال خان يونس بقصف مدفعي متواصل.

وارتقى 4 شهداء في استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو طير" في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وأطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها تجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين في منطقة قيزان النجار وقيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خانيونس.

كما وصلت إصابة إلى مجمع ناصر الطبي برصاص قوات الاحتلال من منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف الإحتلال منزلاً في شارع أبو حشيش بمخيم المغازي وسط القطاع.

وارتقى أكثر من 24 شهيدًا وأُصيب آخرون إثر مجزرة صهيونية استهدف فيها الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب دير البلح.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة محيط مدارس الصلاح في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، إنه تمكّن من انتشال عدد من الشهداء بعد قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "اليمني" من مخيم البريج.

ونسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في شمال المحافظة الوسطى.

ووصل عدد من المصابين إإلى مستشفى العودة إثر استهداف الطيران المروحي لمنزل غربي النصيرات.

وارتكب الاحتلال الليلة الماضية مجزرةً مروعة ضد عائلة "القطشان" في محيط مسجد أبو عبيدة جنوبي مخيم النصيرات، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم 3 أطفال.

واستهدف الاحتلال منزلًا لعائلة "عزايزة" غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، شن طيران الاحتلال غارة على منطقة قليبو شرقي أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو خوصة" في شارع الجلاء بغزة.