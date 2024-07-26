"هتلر العصر" و"الضمور العقلي".. الرئيس أردوغان يعلق على كلمة نتنياهو أمام الكونغرس

غزة/ فلسطين أون لاين

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطريقة التي احتفى بها الكونغرس الأميركي "بدون خجل" برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الملطخة يداه بدماء الفلسطينيين".

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الجمعة الرئيس التركي خلال اجتماع تعريفي ببرنامج تشجيع التكنولوجيا العالية في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "شاهدنا والعالم بأسره كيف جرى التصفيق في الكونغرس الأميركي لقاتل مرتكب إبادة جماعية".

وأضاف: "تخيلوا أن الكونغرس الأميركي يصفّق لقتلة أزهقوا أرواح قرابة 40 ألف طفل وامرأة ومسن في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 10 شهور".

وذكر أن "الذين دأبوا على تقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم لم يشعروا بذرة خجل أثناء احتفائهم بهتلر العصر"، في إشارة إلى نتنياهو.

واعتبر أردوغان أن هذا المشهد دليل على "الضمور العقلي حيث لم يكتف الأميركيون باستضافة جزار يداه ملطخة بدماء 150 ألف فلسطيني بغزة، بل صفقوا لخطابه المليء بالأوهام".

ومساء الأربعاء، ألقى نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأميركي، ساق خلاله مزاعم كثيرة حول حربه على غزة تتنافى مع التقارير الدولية والأممية، وتزامن خطابه مع احتجاجات ضخمة بواشنطن للمطالبة بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح.