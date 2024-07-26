رئيس الأركان الأمريكي: الحرب مع حماس انتهت ولم نر خطة "إسرائيلية" لليوم التالي

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال تشارلز براون، اليوم الجمعة إنه لم ير بعد من "(إسرائيل) خطة متماسكة لليوم التالي في قطاع غزة بعد الحرب".

وأضاف: "لقد انتهت الحرب مع حماس.. تحدثنا عن ذلك مع الإسرائيليين، حول كيفية إجراء المرحلة الانتقالية، تحدثنا معهم عدة مرات. وسوف نواصل العمل معهم في هذا الشأن".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة الديمقراطية لخوض سباق رئاسة الولايات المتحدة كامالا هاريس: إنها عقدت اجتماعا "صريحا وبناء" مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، والذي تضمن مخاوفها بشأن الوضع الإنساني في غزة والحاجة إلى الانتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت هاريس للصحفيين بعد الاجتماع: "ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمر، لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي، ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدرين للمعاناة، ولن أصمت، وحان الوقت لتنتهي حرب غزة".

وأوضحت أنها ستضمن "دائما" قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وأشارت إلى ما وصفته بـ "حركة أمل" في المحادثات لتأمين وقف إطلاق النار، مبينة أنها أخبرت رئيس الوزراء خلال اجتماعهما أن "الوقت قد حان لإتمام هذه الصفقة".

وتابعت: "دعونا ننجز الصفقة حتى نتمكن من التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب. دعونا نعيد الرهائن إلى ديارهم، ولنقدم الإغاثة التي يحتاجها الشعب الفلسطيني بشدة. وفي النهاية، سأظل ملتزمة بمسار إلى الأمام يمكن أن يؤدي إلى حل الدولتين"، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

المصدر/ وكالات: