الأهالي يفكون حصار أجهزة السلطة عن قائد كتيبة طولكرم.. من هو أبو شجاع؟

غزة/ فلسطين أون لاين

تمكن أهالي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، من إخراج قائد “كتيبة طولكرم”، إحدى كتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، محمد جابر “أبو شجاع”، من مستشفى ثابت ثابت الحكومي، ونقله إلى المخيم.

وكانت قوة أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية قد حاصرت قائد الكتيبة داخل المستشفى شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاولت اعتقاله أثناء تلقيه العلاج.

لحظة قيام الأهالي بفك الحصار عن قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع وإخراجه من المكان pic.twitter.com/VvGJMmjRyU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 26, 2024

وفشلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في اعتقال قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع من مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي يُعالج بها، بعد تجمهر الأهالي أمام القوات لمنع اعتقاله، ودعوات من فصائل المقاومة للنفير العام.

وتضمنت صور، عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية وهي تحاول اقتحام المستشفى وسط رفض ومقاومة عدد من الأهالي رجالا ونساء، يعتقد أنهم من أسرة قائد كتيبة طولكرم.

وأضافت المصادر أنه سُمع دويّ إطلاق نار استهدف مقر المقاطعة التابع للسلطة الفلسطينية بعد محاصرة “أبو شجاع” داخل المستشفى.

وكانت سرايا القدس قد دعت عبر صفحتها في تلغرام إلى “النفير العام وفك الحصارعن قائد الكتيبة بعد قيام أجهزة السلطة بمحاصرته في مستشفى ثابت ثابت”.

وقالت السرايا في بيان لها “يا أبناء شعبنا الشرفاء ندعوكم للنفير العام وفك الحصار عن قائد الكتيبة بعد قيام أجهزة السلطة بحصاره أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ثابت ثابت”.

مواجهات أمام مشفى ثابت بين الأهالي وأجهزة السلطة الفلسطينية التي تحاول اعتقال قائد كتيبة طولكرم أبو شجاع pic.twitter.com/mC0aHAeKEK — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 26, 2024

وبعد إخراج محمد جابر من المستشفى، توعدت سرايا القدس الأجهزة الأمنية للسلطة قائلة في بيان "فمن سيعتدي علينا سنعتدي عليه بمثل ما اعتدى. ومن يسيء ويستبيح دماء المجاهدين وأمهات الشهداء سيلقى منا ما سيلقاه".

وقد اعتُقل أبو شجاع (26 عاما) في سجون الاحتلال وهو في السابعة عشرة من عمره، ثم اعتقل مرتين قضى بموجبهما 5 سنوات في سجون الاحتلال، ومرتين أخريين في سجون السلطة الفلسطينية.

المولد والنشأة

ولد في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم أواخر تسعينيات القرن الـ20، وينتمي لعائلة فلسطينية هجّرها الاحتلال من مدينة حيفا في نكبة عام 1948.

وولد الشاب الأوسط بين 5 أشقاء، ونشأ وترعرع في المخيم وتعلم في مدارسه، لكنه لم يكمل دراسته لظروف قاهرة.

تجربته الجهادية

تعرض أبو شجاع للاعتقال في سجون الاحتلال منذ كان في عمر الـ17 عاما، وبعده اعتقل مرتين قضى بموجبهما نحو 5 سنوات في سجون الاحتلال. إلى جانب اعتقاله في سجون السلطة الفلسطينية مرتين. كما استشهد شقيقه الأصغر محمود، خلال اقتحام الاحتلال للمخيم قبل 4 أشهر.

وفي 21 أبريل/نيسان 2024 ظهر أبو شجاع في موكب تشييع شهداء بطولكرم بعد أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي اغتياله عقب اشتباكات ضارية دامت 50 ساعة، واستشهد فيها 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس.

وفي 26 يوليو/تموز 2024 حاصرت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قائد كتيبة طولكرم "محمد جابر أبو شجاع في مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، أثناء تلقيه العلاج".

وتمكن المواطنون من إخراجه عقب دعوات فصائل المقاومة للنفير نحو المستشفى لفك الحصار عنه.

وكتيبة طولكرم -التي ساهم أبو شجاع في تأسيسها- هي تنظيم فلسطيني مسلح تأسس في مارس/آذار 2022، وتمركز في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس المجاور لها.

وتضم الكتيبة عناصر من فصائل فلسطينية متعددة، لكنها تتبع رسميا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

نفذت الكتيبة عددا من العمليات العسكرية النوعية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي عند نقاط التماس والحواجز، وتصدت للاقتحامات التي تعرضت لها المدينة والمخيم.