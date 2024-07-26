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الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقتحم مستشفى بطولكرم وتُحاصر المطارد أبو شجاع

26 يوليو 2024 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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اقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الجمعة،مستشفى ثابت ثابت، في محاولة لاعتقال قائد كتيبة طولكرم المطارد أبو شجاع.

وانطلقت دعوات شعبية للتوجه إلى مستشفى طولكرم الحكومي لمنع اعتقال المطارد محمد جابر "أبو شجاع" قائد كتيبة طولكرم، فيما تجمعت أمهات الشهداء في محيط مستشفى طولكرم لمنع اعتقال الأجهزة الأمنية للمطارد أبو شجاع.

ودعت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، أبناء شعبنا للنفير العام بعد محاصرة القائد أبو شجاع في مستشفى طولكرم.

كما اندلعت اشتباكات ميلحة بعد محاصرة الأجهزة الأمنية لمستشفى ثابت ثابت.

وأصيب عدد من المواطنين بالغاز بعد إطلاقه من قبل الأجهزة الأمنية تجاه الأهالي الذين حضروا إلى مستشفى طولكرم لمنع اعتقال المطارد محمد جابر "أبو شجاع".

وأغلقت الأجهزة الأمنية شارع السكة باتجاه مديرية الشرطة في مدينة طولكرم.

وأطلق مثاومون الرصاص بشكل كثيف تجاه مقر المقاطعة في جنين، غضباً على محاصرة قائد كتيبة طولكرم المطارد أبو شجاع.

 

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#الحرب على غزة #مستشفى ثابت ثابت #طوفان الأقصى

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