فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قمصية لـ"فلسطين أون لاين": خطاب نتنياهو في الكونغرس "حملة إعلامية" لإثبات نفسه عالمياً

باحث بشؤون القدس لـ"فلسطين أون لاين": "بن جفير" يسعى لفرض الطقوس التوراتية كاملة في الأقصى

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقتحم مستشفى بطولكرم وتُحاصر المطارد أبو شجاع

مجلس الأمن يبحث اليوم الوضع الإنساني في غزة

الأونروا: 9 من كل 10 فلسطينيين في غزة نزحوا قسرًا

في يومها الـ 294.. أبرز تطورات حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

استطلاع: معسكر نتنياهو والمعارضة عاجزان عن تشكيل حكومة جديدة

انتقادات "إسرائيلية" لكامالا هاريس بعد دعوتها لوقف الحرب على غزة

هتافات داعمة لغزة في استقبال بعثة فلسطين المشاركة بأولمبياد باريس

السلام الآن "الإسرائيلية": حكومة نتنياهو استغلت الحرب لخلق وقائع جديدة بالضفة

بالفيديو والصور الاحتلال يعتدي على شبّان عند باب المسجد الأقصى ويمنعهم من أداء صلاة الجمعة

26 يوليو 2024 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
...
القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، على عدد من الشبان الفلسطينيين على بوابات المسجد الأقصى المبارك خلال توجههم لأداء الصلاة.

وأكدت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان في باب الأسباط ومنعتهم من دخول المسجد االأقصى وأداء صلاة الجمعة.

وأُصيب مصور قناة "TRT" التركية في هجوم تعرض له فريق القناة من قبل جنود الاحتلال عند باب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على باب حطّة وباب الأسباط وفي محيط البلدة القديمة وعرقلت وصول الأهالي، فيما منعت عددًا من دخول الأقصى، واعتدت على آخرين.

 

 

تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة