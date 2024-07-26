القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، على عدد من الشبان الفلسطينيين على بوابات المسجد الأقصى المبارك خلال توجههم لأداء الصلاة.

وأكدت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان في باب الأسباط ومنعتهم من دخول المسجد االأقصى وأداء صلاة الجمعة.

وأُصيب مصور قناة "TRT" التركية في هجوم تعرض له فريق القناة من قبل جنود الاحتلال عند باب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على باب حطّة وباب الأسباط وفي محيط البلدة القديمة وعرقلت وصول الأهالي، فيما منعت عددًا من دخول الأقصى، واعتدت على آخرين.