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استطلاع: معسكر نتنياهو والمعارضة عاجزان عن تشكيل حكومة جديدة

26 يوليو 2024 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في (إسرائيل)، أن المعارضة ومعسكر رئيس حكومة الاحتلال المتطرفة بنيامين نتنياهو يفتقران إلى المقاعد الكافية لتشكيل حكومة جديدة إذا ما جرت انتخابات اليوم.

الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار ونقلت نتائجه صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الجمعة، دون الإشارة إلى عدد المشاركين، أشار إلى أن معسكر المعارضة سيحصل على 57 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي، من أصل 120.

أما معسكر نتنياهو فيحصل على 53 مقعدا، في حين تحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد، في حال أجريت انتخابات اليوم، وفق المصدر نفسه.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة، فيما تفضل الأحزاب اليهودية عدم تشكيل حكومات بدعم من الأحزاب العربية، لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر/ الأناضول

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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