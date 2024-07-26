انتقادات "إسرائيلية" لكامالا هاريس بعد دعوتها لوقف الحرب على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

انتقد مسؤولون "إسرائيليون"، اليوم الجمعة، دعوة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأمس الخميس، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن هاريس قولها بعد لقائها مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض: “لقد حان الوقت لأن تنتهي هذه الحرب، وأن تنتهي بطريقة تضمن أمن (إسرائيل)، وإطلاق سراح جميع الأسرى "الإسرائيليين"، وتنتهي معاناة الفلسطينيين في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير”.

وتعقيبًا على ذلك، قال وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير، في منشور عبر منصة “إكس”: “لن يكون هناك وقف للحرب، سيدتي المرشحة (لانتخابات الرئاسة الأمريكية)”.

من جانبه، قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر المنصة ذاتها: “لقد كشفت كامالا هاريس للعالم أجمع ما كنت أقوله منذ أسابيع عن السبب الحقيقي وراء الصفقة”.

كما نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، لم تسمه، “انتقاده أقوال هاريس بعد اجتماعها مع نتنياهو”.

وأضاف المصدر: “آمل ألا تؤدي إلى عرقلة صفقة إعادة المخطوفين (المحتجزين في غزة)”.

وأشار إلى أن “تصريحات هاريس تتعارض ووجهة النظر الإسرائيلية حيال وقف الحرب والأزمة الإنسانية في القطاع”.