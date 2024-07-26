هنية يهاتف عائلة أبو عرة معزيًا باستشهاده في سجون الاحتلال

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، عائلة القيادي الأسير مصطفى أبو عرة معزيًا باستشهاده نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وخاطب هنية في حديثه عائلة الشهيد وعموم أهالي طوباس وذوي الشهيد والأهالي الذين تواجدوا في بيت العزاء، مستذكراً سيرة الشيخ أبو عرة العطرة وحياته الحافلة بالجهاد والعطاء في سبيل الله.

وشدد هنية وفق بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة، على ضرورة التمسك بإرث الشهيد، وحفظ عهده وصيته، والسير على درب المقاومة التي أمضى حياته داعياً له، مؤكداً أن الاحتلال تعمد قتل الشيخ أبو عرة بعد أن عجز عن ثنيه عن مواقفه البطولية.

وتقدم هنية بالتحية لأهالي طوباس ومحافظات الضفة كافة، التي ما زالت على عهد التضحية والشهادة، وتقارع الاحتلال رغم كل الاعتداءات والاعتقالات والتنكيل، مشدداً على أن كل جرائم الاحتلال لن تثني جماهير شعبنا عن خيار الصمود والمواجهة.

وفي السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في تصريح صحفي إن "استشهاد الأسير مصطفى أبو عرة، أحد مبعدي مرج الزهور، والذي قضى 12 عامًا في السجون، هو شاهد جديد على التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد الذي يمارسه الاحتلال بحق أسرانا البواسل".

وشددت الجهاد على أن هذه الجريمة النكراء تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود في انتهاك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، داعية المنظمات الدولية والحقوقية للوقوف إلى جانب الأسرى في السجون الاسرائيلية والضغط على الاحتلال لإنهاء ممارساته الوحشية وضمان حقوق الأسرى.

من جانبه، قال النائب عبد الرحمن زيدان، في بيان صحفي: "الاخ الحبيب والمبعد العائد والأسير رئيس بلدية عقابا المنتخب، والمرشح في انتخابات المجلس التشريعي الموءود عام 2021، الشيخ مصطفى أبو عرة "أبو عبادة" يرتقي في سجنه إلى جوار ربه شاكيا ظلم الظالمين".

وتابع قائلا: "رحمه الله وتقبله وعوضنا خيرا (..)، رغم ألم الفراق ... هنيئا له الشهادة مظلوما أسيرا مريضا ... كرامات بعضها فوق بعض".

بدورها، قالت الناشطة والكاتبة السياسية لمى خاطر: "إلى رحمة الله يا شيخ مصطفى أبو عرة، يشاء الله أن تكون خاتمة مسيرة جهادك الطويلة شهيداً في سجون الاحتلال، شاهداً على إجرامه وعلى ظلمه وظلمة سجونه".

وأضافت خاطر في بيان صحفي إن القيادي الشيخ أبو عرة، يحمل سجلاً وطنياً ودعوياً واجتماعياً حافلاً على مدار سنين عمره التي قضاها جهداً وجهاداً وتضحيةً وعطاء؛ يرتقي بعد عملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج.

وشهدت بلدة عقابا في طوباس فجر اليوم الجمعة، مسيرة غاضبة في أعقاب استشهاد القيادي في حركة حماس الشيخ أبو عرة في سجون الاحتلال.

وجابت المسيرة شوارع البلدة وصولا لمنزل القيادي الشهيد أبو عرة، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومطالبة بتصعيد المقاومة والثأر.

كما نعت مساجد عقابا الشيخ ابو عرة، وانطلقت دعوات شبابية للنفير في كافة مناطق الضفة الغربية نحو نقاط التماس، غضباً على استشهاد الشيخ أبو عرة.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في بلدة عقابا، الإضراب الشامل اليوم الجمعة حداداً على استشهاد الشيخ أبو عرة، داخل سجون الاحتلال.