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أستراليا ونيوزيلندا وكندا: المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر

26 يوليو 2024 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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سيدني- فلسطين اون لاين

قال بيان مشترك لقادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا اليوم الجمعة، إن المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر، مشددين على الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وأضاف قادة الدول الثلاث في البيان "ندعم تماماً اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن وأيده مجلس الأمن الدولي".

ودعت الدول الثلاث (إسرائيل) إلى الاستجابة بشكل موضوعي للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعمل نحو حل الدولتين.

كما دعا البيان "كل الأطراف إلى ضبط النفس وعدم التصعيد".

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#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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