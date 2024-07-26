الرّشق: كمالا هاريس بدأت حملتها الانتخابية بالأكاذيب الملفقة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، أن كمالا هاريس بدأت حملتها الانتخابية بالأكاذيب الملفقة، المستهترة بحقوق الإنسان التي تدعي حمايتها، وبحق مقاومة المحتل المكفول بالقانون الدولي، وبرؤية منحرفة لصالح الكيان الصهيوني وضد شعبنا الفلسطيني وحقه في الحياة.

وقال الرشق، "على الإدارة الأمريكية أن تعمل من أجل وقف حرب الإبادة ، وهي تعلم أن نتنياهو هو من عطّل الاتفاق مرارًا، ولا بد من الصغط عليه وإلزامه بوقف الحرب الوحشية ضد شعبنا الأعزل".

وأوضح أن ادعاء الحرص على الوضع الإنساني والحزن على المعاناة التي أصابت أهلنا في غزة، هي كذبة أمريكية متجددة، فلو أرادوا وقف الحرب لأوقفوها، وحجبوا دعمهم العسكري والأمني والسياسي والاستخباري عن الجيش النازي.

وختم الرئشق تصريحه قائلًا: "شهداؤنا ليسوا مجرد "وفيات"، هؤلاء مدنيون أبرياء، شيوخ ونساء وأطفال".

وأمس الخميس، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنها "أعربت لنتنياهو عن قلقها إزاء مقتل عدد كبير جدًا من المدنيين الأبرياء في غزة".

وأضافت هاريس، "نصف مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وأشارت إلى أن ما حدث في غزة على مدى الأشهر التسعة الماضية كان مدمرًا.

وتابعت، "حان الوقت لإنهاء الحرب بطريقة تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الحرية والكرامة وتقرير المصير"، لافتةً إلى أن حل الدولتين هو المسار الوحيد الذي يضمن للفلسطينيين الحرية والأمن والرخاء.