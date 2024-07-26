هتافات داعمة لغزة في استقبال بعثة فلسطين المشاركة بأولمبياد باريس

حظيت البعثة الفلسطينية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024، بترحيب كبير في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس، قبل يوم واحد من الانطلاق الرسمي وحفل الافتتاح.

وعلى وقع هتافات "تحيا تحيا فلسطين، ومن باريس إلى غزّة، مقاومة مقاومة"، استُقبلت بعثة رياضيي فلسطين في باريس، حين حطّت رحالها هناك في تمام الساعة السابعة والثلث صباحاً بتوقيت القدس المحتلة، بعدما سافروا من رام الله إلى الأردن ثم العاصمة الفرنسية.

وكان في استقبالهم زملاء لهم وصلوا إلى هناك قبلهم للخضوع لمعسكرٍ تدريبي، بينما حضر نحو مائة شخص للترحيب بهم، رافعين أعلام بلادهم والكوفيات.

ولم يقتصر الحضور على الجالية الفلسطينية، بل قالت طالبة نيوزيلندية (25 عاماً)، تدعى ريبيكا بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس: "أنا إنسان، لدي قلب، لدي تعاطف، أرى أن ما يحدث في غزة الآن هو إبادة جماعية".

أما ربّة المنزل عواطف المولودة في فرنسا لوالد تونسي، فأضافت "نحن حسّاسون للغاية لما يحدث ونريد أن نظهر دعمنا، حتى لو كانت حكوماتنا لا تفعل الشيء الصحيح".

وتشارك فلسطين في دورة الألعاب الأولمبية، باريس 2024، بأكبر بعثة في تاريخها، على وقع حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، والتي تسببت باستشهاد عشرات الآلاف من المواطنين، من بينهم أكثر من 340 رياضياً فلسطينياً في قطاع غزة والضفة الغربية.

