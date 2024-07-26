أعلام فلسطين تحاصر منتخب الاحتلال في ألعاب باريس الأولمبية

حاصرت أعلام فلسطين ولافتات داعمة لغزة منتخب الاحتلال الصهيوني الأولمبي خلال مباراته أمام مالي في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

ومنذ ما قبل انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، أطلقت العديد من الجماهير صيحات الاستهجان أثناء عزف ما يسمى بالنشيد الوطني لدولة الاحتلال، وارتدى عدد منهم قمصاناً مكتوباً عليها "فلسطين حرة".

وتواجدت أعلام فلسطين في معظم أرجاء الملعب حيث لوّح الآلاف من المشجعين بها، إلى جانب لافتات وشعارات منددة بالعدوان الصهيوني المستمر على غزة منذ عشرة أشهر.

وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن العدوان الإسرائيلي على غزة لا يزال يلقي بظلاله على دورة الألعاب الأولمبية في باريس مع أول مباراة لمنتخب الكيان الصهيوني.

وأوضحت لوموند أن بعض النواب الفرنسيين من حزب "فرنسا الأبية" طالبوا باستبعاد الرياضيين الإسرائيليين من الأولمبياد بسبب المذبحة المستمرة في غزة.

وفي وقت سابق، طالبت اللجنة الأولمبية الفلسطينية نظيرتها الدولية باستبعاد دولة الاحتلال من دورة ألعاب باريس التي تفتتح رسميا الجمعة، وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل. كما تم توجيه دعوات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتعليق مشاركة منتخب الاحتلال في المسابقات الدولية.