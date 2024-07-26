الاحتلال يعترف بمقتل جندي في استهداف جرافة عسكرية بمعارك رفح

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مقتل جندي "إسرائيلي" جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جرافة عسكرية في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في رفح جنوب قطاع غزة.

ووقال جيش الاحتلال، إن القتيل هو موتي رافا من لواء "غفعاتي"، قُتل بعد استهداف جرافة D9 بصاروخ مضاد في رفح.

وقالت قناة كان العبرية، إن 688 جنديًا وضابطًا "إسرائيليًا" قُتلوا منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 323 قتيلًا في المعارك البرية في قطاع غزة.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقد سُجّل 20 قتيلًا في صفوف الجيش "الإسرائيلي" ومستوطنيه منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري في جبهات القتال.