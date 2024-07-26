الاحتلال يعتقل أهالي مُطاردين في الضّفة ويأخذ قياسات منزل لهدمه في القدس

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجراليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في عدة مناطق متفرقة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وأطراف مخيمها، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع الشباب الثائر.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان، عرف منهم: المواطن محمود أبو الفهد، وأنس قعقور، من واد عز الدين، ومحمود جرار، من جبل أبو ظهير.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، واعتقلت المواطن شاهر صديق حسين رحال.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي جعيدي، واعتقلت السيد زياد داود والد المطارد طارق داود، وهي المرة العشرين التي يجري فيها اعتقاله للضغط على نجله لتسليم نفسه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أيمن أبو العسل، ووالد المطارد جبريل جبريل، ومحمود خليل أبو بكر، والد المطارد علي أبو بكر، وابراهيم أبو هنية، والد المطارد جمال أبو هنية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف منهم: أشقاء وشقيقات المطارد معاوية رياشي للضغط عليه وتسليم نفسه، وهم: عمر، وندى، وتغريد عبد اللطيف رياشي، وسائد حسين، ومصطفى حسن سلامة.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الرام شمال القدس وداهمت منزل الشهيد محمد شهاب واخذت مقاساته تمهيدًا لهدمه.

ويُذكر أن الشهيد محمد شهاب منفّذ عملية دهس وإطلاق نار قبل نحو أسبوعين، قرب الرملة بالداخل المحتل، قتل خلالها جندي "إسرائيلي" وأصيب خلالها 3 جنود آخرين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال استهدف خلالها المقاومون القوات المقتحمة بالعبوات المتفجرة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين، عُرف منهم: حسام حبرون، بسام حبرون، عدي حبرون، براء حبرون، عز حبرون.