في يومها الـ 294.. أبرز تطورات حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة يومها الـ 294 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة في غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة، أمس الخميس، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و146 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39175 شهيدًا و90403 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في خان يونس، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة"جرغون" في حي الشيخ ناصر بخانيونس .

وارتقى 6 شهداء في استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "النجار" في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس.

كما ارتقى 4 شهداء في قصف الاحتلال على منطقة التحلية شرق مدينة خان يونس.

واستهدف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "النمروطي" في بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس، ما أدى لارتقاء شهيدين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، إن الاحتلال أطلق النار بشكل مكثف تجاه سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أثناء إجلاء مصاب بخان يونس.

وفي رفح، قصف الاحتلال مفترق مصبح/ميراج الغربي شمالي مدينة رفح، ما أدى لارتقاء شهيد.

وارتقى شهيد جراء اطلاق النار عليه بشكل مباشر في في منطقة الشاكوش شمالي غربي مدينة رفح.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "النمر" جنوب مفترق أبو الأمين بمنطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وارتقى شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "ابو جياب" بمنطقة الشاطئ بجوار برج الوحدة غرب مدينة غزة.