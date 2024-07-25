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في ظل ندرة "المأوى".. سجن "أصداء" المهجور ملجأ جديد لنازحي خانيونس (بالصور)

25 يوليو 2024 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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في ظل ندرة "المأوى".. سجن "أصداء" المهجور ملجأ جديد لنازحي خانيونس (بالصور)
غزة/ فلسطين أون لاين

هي رحلة نزوح لا تهدأ يعيشها الغزيّون الباحثون عن ملجأ "قد يُعتبر آمنًا" من بطش الاحتلال ومجازره المتكرّرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

فالبحث عن مأوى في قطاع غزة، سواء في خيمة بسيطة في الشارع أو في فصل دراسي مكتظ، أصبح ترفًا لمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين، خاصة حين حول عدوان الاحتلال غزة غير صالحة للسكن.

لقد دمر الجيش الإسرائيلي أو ألحق أضرارًا بأكثر من نصف المباني في غزة، ويواصل بشكل مطرد تقليص المساحات الآمنة أو الصالحة للعيش في جميع أنحاء القطاع المحاصر، كما أجبرت الفلسطينيين على الخروج من منازلهم في شمال ووسط غزة باتجاه الجنوب.

ومنذ الإثنين الماضي، يُهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق شرقي خانيونس جنوب القطاع التي سبق أن زعم أنّها "آمنة"، ما أسفر حتى اليوم عن استشهاد 129 فلسطينيًا وإصابة 416 آخرين.

لجأ عدد من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى سجن "أصداء" المهجور، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه تنفيذ عملية عسكرية في المدينة.

ويُكافح العديد منهم من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل ظروف غير إنسانية تفتقر للاحتياجات الأساسية وخاصة الغذاء.

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#غزة #خانيونس #حرب الإبادة الجماعية

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