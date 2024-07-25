الاحتلال يعترف بمقتل جندي خلال المعارك "الضاريّة" جنوبي قطاع غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عن مقتل جندي واصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة خلال معارك مع المقاومة في جنوب قطاع غزة .

واعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي " 19 عاما" من سلاح المدرعات من مدينة حيفا وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة خلال المعارك في جنوب قطاع غزة.

وطبقاً لما اعترف به جيش الاحتلال فإن 687 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال في مختلف محاور التوغل في القطاع، موقعة الخسائر المادية والبشرية في صفوفه، رغم مرور 293 يومًا على بدء معركة طوفان الأقصى.

ويوم أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 683 منذ بداية الحرب، بينهم 326 بالمعارك البرية في قطاع غزة، فيما وصلت حصيلة الجرحى وفق الأرقام التي نشرها على موقعه الإلكتروني، إلى 4213 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن إصابة جنود في الضفة الغربية وعند الحدود اللبنانية، مشيرا إلى أن 30 جنديا يتلقون العلاج وهم بحالة خطيرة و185 بحالة متوسطة و5 بحالة طفيفة.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل "تل أبيب" هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.