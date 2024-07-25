بمعارك "ملحميَّة".. القسام تقنص جنديًا وتنشر تفاصيل استدرج قُوَّتيْن إلى "كمين" جنوبي غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 293 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، عن تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بعبوة "شواظ" في منطقة الشيخ ناصر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وفي بلاغ منفصل، ، نشرت القسام تفاصيل استدراج قوتين قبل تفجير نفقين، فور نزولهم داخلهما.

وقالت الكتائب، إنّ مجاهديها استدرجوا قوتين إسرائيليتين إلى نفقين وفجروهما بأفراد هاتين القوتين فور نزولهم داخلهما، وذلك في مخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وشدّدت القسّام، على أنّ الجنود الإسرائيليين وقعوا بين قتيل وجريح في عملية الاستدراج.

وأكدت كتائب القسّام قنصها جندياً إسرائيلياً باستخدام بندقية "الغول" محلية الصنع، في منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وشرقي المدينة نفسها، نفذت القسّام عملية مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث دكّت قوات الاحتلال بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

سرايا القدس، أعلنت بدورها إسقاطها طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر"، موضحةً أنها سيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة رفح.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها جنود وآليات الاحتلال في محور القتال شمالي شرقي خان يونس، بقذائف "الهاون" النظامي "عيار 60".

ونشرت مشاهد توثق استهدافها تحشدات الاحتلال في تل السلطان غربي مدينة رفح، بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.