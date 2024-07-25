فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: عملية قلقيلية رسالة حيَّة بالنار إلى المجرم الصهيوني بن غفير

الاحتلال يهدم 5 منازل بالضفة بزعم "البناء دون ترخيص"

استشهاد 18 أسيرًا على الأقل منذ السابع من أكتوبر

قطر ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين"

حماس: المقاومة بالضفة تثبت حضورها في المعركة ضد الاحتلال

الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات خلال السّاعات الماضية

في يومها الـ 293.. شهداء وجرحى في خان يونس وقصف متواصل على المحافظة الوسطى

"أطباء بلا حدود" تسلط الضوء على أوضاع آخر مستشفيات جنوب غزة

التّكافل الاجتماعي بالحرب.. أهالي خان يونس يتقاسمون المكان والطعام والشراب

بين الأكاذيب والحقائق.. قراءة في خطاب نتنياهو بالكونغرس

حماس: عملية قلقيلية رسالة حيَّة بالنار إلى المجرم الصهيوني بن غفير

25 يوليو 2024 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
...
تصريح حماس.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن عملية إطلاق النار البطولية شرق قلقيلية ردٌ طبيعيٌ على جريمة الإبادة المستمرة في قطاع غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة والقدس

وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي، أن عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها مقاومو شعبنا الأبطال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية صباح اليوم وأدت لإصابة ثلاثة جنود؛ رسالة حية بالنار إلى المجرم الصهيوني بن غفير، أن اعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى وفي عموم الضفة الغربية لن تمر دون عقاب.

وشددت الحركة، أن استمرار عمليات المقاومة وتصاعدها في الضفة الغربية، وثبات شعبنا ومقاومته الباسلة في قطاع غزة أمام حرب الإبادة الشاملة التي يشنّها النازيون الجدد ضده؛ يؤكّد أن كل محاولات النيل من هذا الشعب ومقاومته ستبوء بالفشل، وأن شعبنا ماضٍ في طريقه لنيل حرّيته واسترداد أرضه ومقدّساته، ومجابهة همجية جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، حتى كنسهم عن ثرى أرضنا المباركة، ونيل حقوقنا كاملة غير منقوصة.

تويتر تويتر
#عملية قلقيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة