الاحتلال يهدم 5 منازل بالضفة بزعم "البناء دون ترخيص"

رام الله- فلسطين أون لاين

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 منازل فلسطينية في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بزعم "البناء دون ترخيص".

ونفذت عمليات الهدم وقعت في محافظتي بيت لحم والخليل، والأغوار الشمالي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي حسكا في مدينة الخليل وشرعت بعملية هدم لفيلا سكنية مكوّنة من 3 طبقات.

وأوضحت تلك المصادر أن جرافات الاحتلال سوّت الفيلا بالأرض.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس قرية الولجة الواقعة بين بيت لحم والقدس خضر الأعرج أن جرافات تتبع لقوات الاحتلال هدمت منزلا في القرية بزعم "البناء دون ترخيص".

وبيّن الأعرج في تصريحات صحفية أن سلطات الاحتلال وبصورة شبه يومية تهدم منازل فلسطينية في القرية".

وفي الأغوار الشمالية، هدمت السلطات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية مشيدة من الصفيح، بحسب الناشط الفلسطيني في مقاومة الاستيطان أيمن غريب.