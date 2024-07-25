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"بقذائف الهاون وبندقية الغول".. القسّام تنفّذ كمائن نوعية وتدكّ جنود الاحتلال بمحاور التّوغل في غزة

25 يوليو 2024 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 293 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري، "بعد عودتهم من عقدهم القتالية..  أبلغ مجاهدو القسام عن استدراج قوتين صهيونيتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وقصفت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، بقذائف الهاون الثقيل تموضعاً لقوات العدو قرب مسجد الظلال شرق مدينة خانيونس.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري منفصل، أنها قنصت جنديًا صهيونيًا ببندقية "الغول" في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس.

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#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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