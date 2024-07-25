فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"أطباء بلا حدود" تسلط الضوء على أوضاع آخر مستشفيات جنوب غزة

التّكافل الاجتماعي بالحرب.. أهالي خان يونس يتقاسمون المكان والطعام والشراب

بين الأكاذيب والحقائق.. قراءة في خطاب نتنياهو بالكونغرس

مسرحيات العرائس.. متنفس أطفال بغزة بعيدًا عن مسرح الحرب

بينهم سيدتان.. الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من قطاع غزة

قيادي أردني لـ"فلسطين أون لاين": المقاومة بغزة قدّمت أداءً احترافيًا ضد الاحتلال أذهل الجميع

الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة لليوم الـ 293

خبير عسكري: نتنياهو "كاذب" ولهذه الأسباب أعلن الاحتلال عمليةً عسكرية جديدة شرق خان يونس

أهالِي شرق خان يونس.. نُزُوح تَحت وَطأَة القصف العنيف وظرُوف قَاسية بمراكز الإيواء

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

خبير عسكري: نتنياهو "كاذب" ولهذه الأسباب أعلن الاحتلال عمليةً عسكرية جديدة شرق خان يونس

25 يوليو 2024 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

استهجن  الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري من تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي والتي زعم فيها أن عدد الضحايا في حرب غزة هو الأقل في تاريخ حروب المدن.

وقال الدويري، إن الاحتلال "الإسرائيلي" قتل نحو  40 ألف فلسطيني وأصاب 90 ألفًا في غزة.

وعلّق قائلًا: هل أصدق نتنياهو وأكذب الفيديوهات؟"

وأشار الدويري إلى أن تلك التصريحات تأتي في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال عمليات التهجير الممنهجة وقصف مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها مما يطلق عليها "مناطق آمنة".

وبشأن العملية المستمرة شرق خان يونس، أكد الخبير الاستراتيجي، أنه لا هدف منها سوى تدمير ما لم يتم تدميره سابقًا مثلما حدث في عمليات الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين في مدينة غزة ومخيم جباليا شمالًا.

ونبّه إلى أن الاحتلال يتخذ من البحث عن قادة مقاومة وأسرى محتجزين وأنفاق للمقاومة، ذريعة لاستكمال عملية التدمير في قطاع غزة وقتل أي مقومات للحياة فيه.

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الكونغرس الأمريكي #طوفان الأقصى #خطاب نتنياهو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة