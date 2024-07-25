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بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

25 يوليو 2024 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة- فلسطين أون لاين

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدى المستوطنون صلوات تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة وأن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.

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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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