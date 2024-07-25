فصائل فلسطينية عن خطاب نتنياهو: حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم!!

غزة - فلسطين أون لاين

وصفت فصائل فلسطينية خطاب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأميركي بأنه حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم، وحمّلوه مسؤولية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتتوالى ردود الفعل على خطاب نتنياهو، إذ قالت حركة حماس في بيان صحفي "كان الأولى اعتقال نتنياهو كمجرم حرب وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية عوضًا من إعطائه فرصة لتلميع وجهه أمام العالم"، مشيرة إلى أنه حاول "اللعب على وتر دغدغة العواطف وقلب الحقائق والترويج لروایات کاذبة حول السابع من أكتوبر (تشرين الأول)".

وشددت حماس على أن "خطاب نتنياهو يعكس عمق أزمته العسكرية والأمنية والدولية، حيث حاول التغطية عليها علناً بفلسفة الهزائم التي تكبدها جيشه في غزة"، معتبرة حديثه "عن جهود مكثفة لإعادة الرهائن محض كذب وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والأميركي والعالمي، حيث أفشل كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة"، وقالت إن "تصوّرات مجرم الحرب نتنياهو حول مستقبل قطاع غزة هي محض أوهام وخيالات يحاول تسويقها"، قبل أن تؤكد أنّ "شعبنا الفلسطيني هو وحده من يملك تقرير مصيره ويحدد من يحكمه، وقد قرَّر الالتفاف حول خيار المقاومة".

ومن جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، إنّ "خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب والافتراءات، سواء تلك التي تتعلق بمجريات معركة طوفان الأقصى، وترديده أكاذيب حول قطع الرؤوس وقتل الأبرياء ثبت كذبها عبر وسائل إعلام العدو قبل غيرها، أو تلك المتعلقة بالسرد التاريخي".

وأضاف البيان أنّ "نتنياهو أثبت في خطابه أن كيانه الهش يستمد وجوده من الحروب؛ وهو إذ وضع كيانه في خدمة السياسات والأطماع الغربية، متحدثاً عن صراع الغرب والشرق، فقد أثبت أن هذا الكيان لا يعيش إلا على سفك الدماء وتحريض الشعوب بعضها ضد بعض، وهو ما يؤكد أن وجود هذا الكيان هو خطر على البشرية جمعاء".

كما أوضح البيان أنّ "أكاذيب نتنياهو بأن جيشه لم يقتل مدنياً واحداً في الهجوم على رفح، ولا يمارس حرب تجويع وإبادة ضد قطاع غزة، يدل على استهزائه بالعالم وبامتهانه الأكاذيب بلا خجل". وأكد البيان أن نتنياهو "بيّن في خطابه بكل وضوح أنه ليس في وارد إنهاء عدوانه على غزة، ولا وقف الحرب، وأن مسعاه هو الحصول على تفويض أميركي بتوسيع رقعة الحرب لتشمل المنطقة كلها، ما يثبت عقليته المتعطشة للدماء التي يقتات عليها كيانه ومستقبل نتنياهو السياسي".

ومن جانبه، هاجم الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما وصفها بـ"جلسة العار" لنتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، وإن خطابه "حافل بالأكاذيب" وإن الحضارة التي يدعيها إنما هي "انحطاط".

وقال البرغوثي في بيان: "جلسة عار للكونغرس الأميركي لمجرم الحرب نتنياهو الذي يرتكب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية والتجويع".

وأضاف أن "الحضارة التي يدعيها نتنياهو ليست حضارة، بل انحطاط قتل 48 ألف فلسطيني في غزة وانحطاط قتل 17 ألف طفل وبتر أيدي وأرجل 1200 طفل فلسطيني وترحيل مليوني فلسطيني بعد هدم بيوتهم"، وأشار إلى أن "خطاب نتنياهو حافل بالأكاذيب، وقد تفوق في أكاذيبه على داعية الإعلام النازي غوبلز، إذ يقول إن إسرائيل توصل المساعدات، والعالم كله يكذب ذلك".