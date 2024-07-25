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بالفيديو والصور بينهم سيدتان.. الاحتلال يفرج عن 7 أسرى من قطاع غزة

25 يوليو 2024 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عن 7 أسرى من قطاع غزة، بعد اعتقالهم خلال الأشهر الماضية في سجون الاحتلال واختطافهم وممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وقال الدفاع المدني، إن "قوات الاحتلال أفرجت عن 7 مواطنين بينهم سيدتان، صباح اليوم، حيث وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".

وأفادت مصادر صحفية بأن الأسرى دخلوا إلى قطاع غز في ظروف صعبة من خلال بوابة كيسوفيم شرق القرارة في خان يونس.

وقال الأسير المفرج عنه محمد الزعانين، إن "الاحتلال أجبرنا على الركض مدة نصف ساعة بعد الإفراج عنا، وأطلق علينا النار لمنعنا من التوقف عن الركض".

وأضاف، "شاهدت أكثر من 150 أسيرا بحالة بتر أعضاء".

وأشار إلى أن الاحتلال وجه على الأسرى الكلاب الشرسة لمعاقبتهم، ومحاولة الحصول على معلومات عن حركة حماس.

وقالت إحدى الأسيرات المفرج عنهن بقطاع غزة، "ظروفنا كانت صعبة جدا في الأسر ومنعت عنا الألبسة والاحتياجات الأساسية؛ والاحتلال يجبر الأسيرات على العمل داخل سجونه".

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#الحرب على غزة #أسرى غزة #طوفان الأقصى

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